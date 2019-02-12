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شكرا لقرائتكم قرار مهم من نادي الإبل بشأن ملاك الحلال المعبوث بها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 -الرياض
بعد اكتشاف عدد من حالات الغش تعرض لها المشاركون في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سواء أثناء الشراء للحلال أو استعارتها قرر نادي الإبل إعفاء ملاك الإبل المعبوث بها من الحرمان الصادر بحقهم مقابل دفع غرامة قدرها 100 ألف ريال عن كل متن.
كما تضمن قرار نادي الإبل حرمان ملاك الإبل المتورطين من المشاركة في المهرجان هذا العام والأعوام المقبلة كجزء من العقوبة.
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