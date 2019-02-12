شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان في الحرم المكي.. على نهج الملوك البررة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تداول رواد مواقع التواصل، صورا ومقاطع فيديو، لسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أثناء زيارته فجر اليوم، للحرم المكي الشريف، للإشراف والاطلاع على مشروعات التوسعة.

وأشادوا بجهود الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمدبن سلمان، في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير سبل الراحة لهم، وتيسير كل ما من شأنه أن ييسر عليهم أداء نسكهم بيسر وسهولة، فضلا عن توفير كل الدعم لتطوير وتعمير الحرمين الشريفين.

وعلق الشيخ ناصر بن علي القطامي بقوله “لا يُخيّب الله عبداً رجاه .. وقصد بيتَه المعظّم ودعاه..”.

ونشر حساب التواصل الحكومي مقطع فيديو لولي العهد في الحرم الشريف وعلق عليه بقوله

سمو ولي العهد يزور الحرم المكي الشريف ويطلع على مشروع التوسعة.

وعلق عماد الشريف على الوسم بقوله (رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ).

وعلق سلطان الزايدي على الصور ومقاطع الفيديو بقوله “اللهم أعز الإسلام والمسلمين والأمة العربية بـ “محمد بن سلمان”.

وقال فهد بن ثامر: “حفيد الإمام المؤسس والمجدد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الحرم المكي فجر هذا اليوم يتفقد المشاريع”.

وقال عبدالله بن عيسى “ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يشرف بنفسه على مشاريع الحرم للتأكد من أنها تتم على أكمل وجه وهذا إن دل فإنما يدل على أن مشاريع الحرم والتي تساعد المسلمين على قضاء مناسكهم هي هم المملكة العربية السعودية كلها وهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وكل السعوديين”.



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