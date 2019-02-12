شكرا لقرائتكم هادي يلتقي غريفيث ويؤكد على تنفيذ اتفاق السويد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث في الرياض.

وأكد الرئيس اليمني، خلال اللقاء على تنفيذ اتفاق السويد قبل أي مشاورات جديدة مع الانقلابيين الحوثيين.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن قد غادر، صباح اليوم الثلاثاء، العاصمة صنعاء متوجها إلى السعودية، بعد زيارة استمرت يومين.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.