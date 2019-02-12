شكرا لقرائتكم مسام ينتزع 41 ألفاً و591 لغماً حوثياً في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام”، خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2019م, من انتزاع 13 لغمًا مضادًا للأفراد و257 لغمًا مضادًا للآليات و8 عبوات ناسفة و300 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه 578 لغمًا.

يذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 41,591 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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