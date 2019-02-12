شكرا لقرائتكم بهدف دعم قياس رضا المستفيد .. أداء يطلق تطبيق وطني بشكل رسمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) اليوم (الثلاثاء) بشكل رسمي تطبيق “وطني” الذي يُعنى بقياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية، ويعد منصة تفاعلية تمكن المستفيد من مواطن ومقيم وزائر ومستثمر من تقييم مستوى رضاه عن الخدمات الحكومية في كافة مناطق المملكة والخدمات الحكومية الإلكترونية .

ويهدف مركز “أداء” من إطلاق التطبيق إلى دعم قياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية وتمكينه من تقييمها وإبداء ملاحظاته وتقديم مقترحاته؛ لدعم تحسين خدمات الأجهزة العامة وتطويرها وفق نتائج واقعية من تجربته.

ويحتوي التطبيق على أكثر من 30 ألف مركز خدمة حكومي، و80 ألف خدمة معّرفة في أكثر من 1150 مدينة وقرية وهجرة بالمملكة، إضافة إلى إمكانية تقييم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الأجهزة العامة عبر منصاتها الإلكترونية، وبلغ عدد الخدمات الإلكترونية المعرفة حاليا في التطبيق أكثر من 125 خدمة إلكترونية تقدمها 22 منصة إلكترونية حكومية.

ويدعم تطبيق وطني صناعة القرار من خلال ثلاث أدوات تدعم الأجهزة العامة، وهي:

1- “لوحة بيانات وطني” التي ستتاح لأمراء المناطق ورؤساء الأجهزة قريباً.

2- التقارير الإلكترونية التي سترفع لمدراء مراكز الخدمة بشكل دوري.

3- التقارير ربع السنوية التي تعكس تجربة رضا المستفيد بشكل شامل التي ترفع إلى مجلس الوزراء.

وتتيح “لوحة بيانات وطني” التفاعلية لأمراء المناطق ورؤساء الأجهزة العامة الاطلاع بشكل مباشر على مستوى رضا المستفيد عن الخدمات، فيما تتيح “التقارير الدورية الإلكترونية” لمديري مراكز الخدمة معرفة مكامن الخلل وجوانب القصور، إضافة إلى التفاعل مع مقترحات المستفيد وملحوظاته للعمل على تحسين الخدمات وتطويرها بشكل مباشر، بالإضافة إلى “تقرير رضا المستفيد” الربع سنوي الذي يستقي بياناته من تطبيق “وطني” وأدوات قياس رضا المستفيد الثلاثة الأخرى التي اعتمدها المركز وهي “الاستبيانات، والمتسوق الخفي ومجموعات التركيز”،

التي ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء بشكل ربع سنوي وتشارك مع رؤساء الأجهزة وتعقد لها جلسات مراجعة.

ويعطي إطلاق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ” أداء” لتطبيق “وطني” حافزا قويا للأجهزة العامة لمواصلة العمل بكل جد والتزام، والمساهمة في رفع مستوى الأداء الحكومي العام وتحسينه، ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة لتمكين جميع فئات المجتمع في مختلف مناطق المملكة لتحقيق رضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم.

ويمكن للمستخدمين تحميل التطبيق عبر المتاجر الإلكترونية في نظامي التشغيل IOS و Android ، كما يمكنهم التقييم عبر الموقع الإلكتروني للتطبيق watani.gov.sa ولمزيد من المعلومات يمكنهم زيارة منصات التواصل الاجتماعي للتطبيق على العنوان ([email protected]).

يذكر أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” مركز حكومي مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويهدف لقياس أداء الأجهزة العامة وإعداد التقارير الدورية حول نتائج أدائھا، ونتائج قياس رضا المستفيد عن جودة الخدمات المقدمة له من الأجهزة العامة.

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