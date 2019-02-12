الان تتابع وفاة 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر انقلاب باص عمال بالباحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الباحة- الخليج 365- عايض آل ركبان

رفعت فرق الإسعاف بالهلال الأحمر والشؤون الصحية، حالة الاستنفار في مباشرة حادث انقلاب باص يقل عمالة لإحدى الشركات العاملة بالمنطقة، إذ أسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بإصابات متعددة الخطورة.

وصرح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، بأن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، تلقت بلاغًا عن حادث انقلاب باص، وكان وقت البلاغ في تمام الساعه 7:06 صباح اليوم على الرقم الموحد 997 الموقع طلوع وادي فيق وحسب البلاغ الوارد للعمليات بأنه يوجد تعدد إصابات.

وقال “الزهراني”، إنه تم توجيه خمس فرق إسعافية من الهلال الأحمر بقيادة وتواجد نائب مساعد المدير العام للشئون الإسعافية، ومدير القيادة الميدانية للموقع، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود 12 مصابًا.

وأضاف أن الإصابات نتج عنها أربع حالات وفاة بالموقع بعد الكشف عليها وثماني إصابات منها إصابة خطيرة وثلاث إصابات متوسطة، ثلاث إصابات بسيطة نساء، وثلاث إصابات رجال من الجنسية الآسيوية، تم التعامل معها إسعافيًا بالموقع حسب البرتوكلات الإسعافية، وتم نقل الإصابات إلى مستشفى الملك فهد بالباحة، وأيضًا فرقتين من إسعاف الصحة نقلت إصابتين، وإصابة نقلت عن طريق وسيلة أخرى.

وأوضح “الزهراني”، أن الحادث كان بمتابعة من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي، ووجه بتسخير كافة الإمكانيات لخدمة المصابين بالحادث.

وفي نفس السياق، أوضح متحدث الشئون الصحية بالباحة ماجد الشطي، أنه إدارة الطوارئ والكوارث تلقت بلاغًا من عمليات الهلال الأحمر يفيد بوقوع حادث مروري (انقلاب باص) ويوجد تعدد إصابات، وفور تلقي البلاغ تم دعم الحدث بأربع فرق إسعافية وفرقة التدخل السريع والقيادة الميدانية بإشراف مدير إدارة الطوارئ والكوارث ومشرف العمليات، وتم رفع درجة الاستعداد وإبلاغ مستشفى الملك فهد بحالة الطوارئ وتجهيز الفرق الطبية المتحركة وتعزيز قسم الطوارئ

وأضاف: وبالوصول إلى الموقع، تبين وجود 13 إصابة تم التعامل مع الحالات وفرز الإصابات واتضح وجود تسع إصابات وأربع وفيات بموقع الحادث تم التعامل مع الإصابات ونقل جميع الحالات إلى مستشفى الملك فهد.

وأكد “الشطي”، أن الحادث كان بمتابعة مباشرة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة فهد بن عبدالله المجماج، من وقت مباشرة الحادث، وتواجد مدير مستشفى الملك فهد، والمدير الطبي بقسم الطوارئ.