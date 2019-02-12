الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة برقم الإقامة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية

كما عودناكم فى موقعنا “نجوم مصرية” نكتب لكم كل ما يفيدكم، ولهذا نكتب لكم هذا المقال عن طريقة الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة فى المملكة العربية السعودية، وهو موضوع هام جداً لكل مغترب مقيم فى المملكة، وقد يصل عدد المقيمين المغتربين فى الأراضى السعودية إلى 12 مليون، ولهذا نكتب لهم هذا المقال لنوضح لكم أفضل الطرق والخطوات التى توضح الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة

تطورت وزارة الداخلية السعودية في السنوات القليلة الماضية من حيث تقديمها للخدمات إلى المواطن السعودي، فقد قدمت الكثير من خدماتها بأحدث الوسائل الإلكترونية التى تواكب تطور العصر، ومن أكثر هذه الخدمات التى تطورت هي خدمة الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة، ونوضح لكم الآن أبرز الخطوات للإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة كالتالى:

قم بزيارة الموقع الرسمى لبوابة أبشر الإلكترونية .

. ابحث عن الإستعلامات الإلكترونية واضغط على خدمة الإستعلام عن الإقامة.

ادخل جميع البيانات المطلوبة واضغط بحث.

الآن انت تمتلك كافة المعلومات عن إقامتك.

يُسعدنا فى نجوم مصرية أن نحظى بثقتكم دائماً، وعند وجود أى استفسار أو سؤال من فضلك قم بترك تعليق بالاسفل، وسنرد عليك فى أقرب وقت