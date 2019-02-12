شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن خالد الفيصل يتفقد المواقع المتضررة من الأمطار في المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

تجول نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، في المواقع المتضررة من جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة العلا ومراكزها، وذلك بتوجيه من أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث شملت الجولة مركز مغيراء ومركز فضلا، والتقى بالمواطنين الذين تعرضت منازلهم وممتلكاتهم للأضرار.

ونقل الأمير سعود بن خالد للمواطنين تحيات أمير المنطقة واهتمامه، موجهاً كافة القطاعات ذات العلاقة ببذل الجهود وسرعة معالجة المواقع المتضررة، حاثاً لجان الحصر على سرعة إنجاز مهمتهم.

ووجه نائب أمير المنطقة فرع وزارة المالية بالعلا بتمديد إقامة الأسر التي تم إخلاء منازلهم، بالشقق المفروشة ودور الإيواء حتى يتم تأهيل منازلهم. كما قدم العزاء لذوي المتوفيين غرقاً بسيل وادي فضلا، ناقلاً لهم تعازي ومواساة أمير المنطقة.