محمد بن مسعود - الدمام - هيئة المساحة الجيولوجية: نتابع لحظة بلحظة على مدار الساعة نفى مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور هاني زهران؛ حدوث أي هزة أرضية في محافظة تيماء، مساء أمس، جاء ذلك رداً على استفسار "الخليج 365"، حول سماع معظم سكان المحافظة، ليل أمس الإثنين، صوتاً قوياً نتج عنه اهتزاز النوافذ، مبيناً أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تتابع الهزات الأرضية لحظة بلحظة على مدار الساعة بما في ذلك الإجازة الأسبوعية. بعد الصوت المرتفع واهتزاز النوافذ .. "زهران" لم نرصد هزات بتيماء بدر الجبل الخليج 365 2019-02-12 نفى مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور هاني زهران؛ حدوث أي هزة أرضية في محافظة تيماء، مساء أمس، جاء ذلك رداً على استفسار "الخليج 365"، حول سماع معظم سكان المحافظة، ليل أمس الإثنين، صوتاً قوياً نتج عنه اهتزاز النوافذ، مبيناً أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تتابع الهزات الأرضية لحظة بلحظة على مدار الساعة بما في ذلك الإجازة الأسبوعية. 12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440 01:41 PM هيئة المساحة الجيولوجية: نتابع لحظة بلحظة على مدار الساعة هيئة المساحة الجيولوجية: نتابع لحظة بلحظة على مدار الساعة نفى مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور هاني زهران؛ حدوث أي هزة أرضية في محافظة تيماء، مساء أمس، جاء ذلك رداً على استفسار "الخليج 365"، حول سماع معظم سكان المحافظة، ليل أمس الإثنين، صوتاً قوياً نتج عنه اهتزاز النوافذ، مبيناً أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تتابع الهزات الأرضية لحظة بلحظة على مدار الساعة بما في ذلك الإجازة الأسبوعية. ، بعد الصوت المرتفع واهتزاز النوافذ .. "زهران" لم نرصد هزات بتيماء ،

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