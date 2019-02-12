، تدخل جراحي بالحفر ينهي معاناة مريضة لـ 4 سنوات مع حصوات بالمثانة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسبّبت في مضاعفات على صحتها ومشكلات حادة أثناء التبول

نجح بفضل الله، الفريق الطبي بقسم جراحة المسالك البولية بمستشفى حفر الباطن المركزي، في إنهاء معاناة مريضة دامت قرابة 4 سنوات من حصوات تشكلت في المثانة تسبّبت في مضاعفات على صحتها.

وكانت المريضة تشكو مشكلات حادة في أثناء التبول، إضافة إلى انحباس متكرر في البول، وبعد إجراء الفحوص المخبرية والإشعاعية اللازمة لتشخيص الحالة تبين وجود تضخم في غدة البروستات وحصوات في المثانة البولية، كانت سبباً لمعاناة وآلام المريضة التي استمرت أربع سنوات.

وقرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي حيث تم استئصال الغدة والبروستات عن طريق البطن وإزالة الحصوات من المثانة وهي بحجم 3.5 سم، وتكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد، مع استقرار الحالة بعدها.