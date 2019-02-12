، "سعود بن خالد" يعزي ذوي غارقي "فضلا" ويوجّه بتمديد إقامة المُخلاة منازلهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - نقل مواساة أمير المدينة المنوّرة خلال جولته بالمواقع المتضرّرة بالعلا ومراكزها

وجّه نائب أمير منطقة المدينة المنوّرة الأمير سعود بن خالد الفيصل، فرع وزارة المالية بمحافظة العلا بتمديد إقامة الأسر التي تم إخلاء منازلهم بالشقق المفروشة ودور الإيواء حتى يتم تأهيل منازلهم، كما قدم واجب العزاء لذوي المتوفين غرقاً بسيل وادي فضلا، ناقلاً لهم تعازي ومواساة أمير منطقة المدينة المنوّرة.

جاء ذلك بعد أن قام نائب أمير منطقة المدينة المنوّرة، بجولة للمواقع المتضررة من جرّاء الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة العلا ومراكزها، وذلك بتوجيه من أمير منطقة المدينة المنوّرة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز؛ حيث شملت الجولة مركز مغيراء، ومركز فضلا، والتقى المواطنين الذين تعرّضت منازلهم وممتلكاتهم للأضرار.

ونقل نائب أمير منطقة المدينة المنوّرة للمواطنين تحيات أمير المنطقة واهتمامه، موجهاً كل القطاعات ذات العلاقة ببذل الجهود وسرعة معالجة المواقع المتضررة حاثاً لجان الحصر على سرعة إنجاز مهمتهم.