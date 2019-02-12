، 70 فرصة استثمارية بالشرقية .. مرسى يخوت وقرية ألعاب وحلبة سيارات ،

محمد بن مسعود - الدمام - طرحتها "الأمانة" ودعت الراغبين إلى المشاركة في المزايدة العلنية .. خدمات وترفيه

طرحت أمانة المنطقة الشرقية، مشروع إنشاء مرسى يخوت ورياضات مائية على شاطئ واجهة محافظة الخُبر البحرية كأحد المشاريع الاستثمارية المميزة المطروحة، وذلك ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية التي طرحتها أخيراً بعدد تجاوز 70 فرصة في مختلف الأنشطة والمواقع.

وأوضح مدير عام الادارة العامة لتنمية الاستثمارات المهندس حمدان بن عودة العرادي؛ أن الأمانة خصصت أحد مواقعها الاستثمارية المميزة على شاطئ واجهة الخُبر البحرية للاستثمار بمساحة تتجاوز ٦٠ ألف متر مربع في مجال الترفيه والرياضات البحرية، وذلك كإحدى الفرص الاستثمارية المميزة، التي جاءت امتداداً لسلسلة من الفرص والمواقع الاستثمارية المطروحة بهدف تنمية المنطقة الشرقية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال.

وقال: "الموقع الاستثماري المطروح على شاطئ واجهة الخُبر البحرية كمزايدة عامة يتضمن أنشطة الألعاب ومدينة مائية، إضافة إلى مرسى لليخوت والقوارب ومركز ترفيهي إلى جانب مطاعم وكافيهات وخدمات مساندة بمدة عقد تصل إلى ٢٥ سنة.

وتابع: "الفرص الاستثمارية المطروحة شملت أنشطة ترفيهية وخدمية، من بينها مشروع استثمار أرض فضاء لإقامة وصيانة وإدارة وتشغيل مدينة ترفيهية رياضية متكاملة وحلبة سيارات وخدمات مساندة متعددة الأنشطة بشاطئ نصف القمر واستثمار وتأجير عدد من قطع الأراضي بالمخطط رقم (٩٩٧ ش د) بغرض إنشاء وتشغيل ساحات لتجميع المعدات، إضافة إلى استثمار عدد من مواقع الأراضي بالدمام مخطط (١٠٧٧) لنشاط أعمال فرز ومعالجة وإعادة تدوير النفايات، وتأجير عدد من المواقع بحاضرة الدمام لنشاط اللوحات الإعلانية من نوع يونيبول".

ودعا "العرادي"؛ المستثمرين كافة ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية دخول منافسة المزايدات العامة وتصفح بوابة الأمانة الرقمية من خلال الرابط ‏www.eamana.gov.sa أو الاستفادة من الباقة الخدمية التفاعلية لتطبيق (استثماري) على الأجهزة الذكية.