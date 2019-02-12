محمد بن مسعود - الدمام - بدأت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في اختبار تحديثات جديدة لنظام تشغيلها الأشهر "ويندوز 10".
ويمكن للتحديثات الجديدة في "ويندوز 10"، أن تُصلح نحو 50 ثغرة تقنية، سبَقَ أن أعلنت عنها الشركة الأمريكية.
كما تجلب التحديثات الجديدة، المقرر أن تطلق رسمياً في النصف الأول لعام 2019، عدداً من التحسينات، التي تركز على الألعاب.
ويوفر تحديث "ويندوز 10" علاجاً واسعاً لعدد كبير من الثغرات التقنية أو البرمجية، التي الخليج 365 أن أشارت إليها "مايكروسوفت" في مدونتها الرسمية.
كما يتضمن تحديث "ويندوز 10" أيضاً إضافة برنامج "ويندوز ساند بوكس" للمحترفين، والذي يسمح بتثبيت التطبيقات وتجربتها في بيئة معزولة عن منظومة الجهاز، وإزالتها بسرعة، بالإضافة إلى إمكانية فصل المساعد الصوتي الرقمي "كورتانا" عن شريط البحث.
"مايكروسوفت" تختبر تحديثات جديدة تصلح 50 ثغرة في "ويندوز 10"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12
بدأت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في اختبار تحديثات جديدة لنظام تشغيلها الأشهر "ويندوز 10".
ويمكن للتحديثات الجديدة في "ويندوز 10"، أن تُصلح نحو 50 ثغرة تقنية، سبَقَ أن أعلنت عنها الشركة الأمريكية.
كما تجلب التحديثات الجديدة، المقرر أن تطلق رسمياً في النصف الأول لعام 2019، عدداً من التحسينات، التي تركز على الألعاب.
ويوفر تحديث "ويندوز 10" علاجاً واسعاً لعدد كبير من الثغرات التقنية أو البرمجية، التي الخليج 365 أن أشارت إليها "مايكروسوفت" في مدونتها الرسمية.
كما يتضمن تحديث "ويندوز 10" أيضاً إضافة برنامج "ويندوز ساند بوكس" للمحترفين، والذي يسمح بتثبيت التطبيقات وتجربتها في بيئة معزولة عن منظومة الجهاز، وإزالتها بسرعة، بالإضافة إلى إمكانية فصل المساعد الصوتي الرقمي "كورتانا" عن شريط البحث.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
01:35 PM
بدأت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في اختبار تحديثات جديدة لنظام تشغيلها الأشهر "ويندوز 10".
ويمكن للتحديثات الجديدة في "ويندوز 10"، أن تُصلح نحو 50 ثغرة تقنية، سبَقَ أن أعلنت عنها الشركة الأمريكية.
كما تجلب التحديثات الجديدة، المقرر أن تطلق رسمياً في النصف الأول لعام 2019، عدداً من التحسينات، التي تركز على الألعاب.
ويوفر تحديث "ويندوز 10" علاجاً واسعاً لعدد كبير من الثغرات التقنية أو البرمجية، التي الخليج 365 أن أشارت إليها "مايكروسوفت" في مدونتها الرسمية.
كما يتضمن تحديث "ويندوز 10" أيضاً إضافة برنامج "ويندوز ساند بوكس" للمحترفين، والذي يسمح بتثبيت التطبيقات وتجربتها في بيئة معزولة عن منظومة الجهاز، وإزالتها بسرعة، بالإضافة إلى إمكانية فصل المساعد الصوتي الرقمي "كورتانا" عن شريط البحث.
، "مايكروسوفت" تختبر تحديثات جديدة تصلح 50 ثغرة في "ويندوز 10" ،
المصدر : الخليج 365
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