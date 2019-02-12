محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، بتكليف محمد بن ربيعان آل مشوط، مديراً للمركز الإعلامي بأمانة منطقة عسير. يُذكر أن "آل مشوط" أحد الكوادر الخبيرة والمتخصصة في مجاليْ الإعلام والعلاقات العامة. "آل مشوط" مديراً للمركز الإعلامي بـ"أمانة عسير" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12 صدر قرار أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، بتكليف محمد بن ربيعان آل مشوط، مديراً للمركز الإعلامي بأمانة منطقة عسير. يُذكر أن "آل مشوط" أحد الكوادر الخبيرة والمتخصصة في مجاليْ الإعلام والعلاقات العامة. 12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440 12:51 PM صدر قرار أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، بتكليف محمد بن ربيعان آل مشوط، مديراً للمركز الإعلامي بأمانة منطقة عسير. يُذكر أن "آل مشوط" أحد الكوادر الخبيرة والمتخصصة في مجاليْ الإعلام والعلاقات العامة. ، "آل مشوط" مديراً للمركز الإعلامي بـ"أمانة عسير" ،

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