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وقّعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، مذكرة تعاون مشترك مع جمعية "أعمال " للتنمية الأسرية، ووقّع المذكرة عن "إنسان" صالح بن عبدالله اليوسف المدير العام، وعن "أعمال" عبدالرزاق بن عبدالله القشعمي المدير التنفيذي.
وتَضَمّنت المذكرة تدريباً منتهياً بالتوظيف أو منتهياً بتمويل مشاريع تجارية لـ200 مستفيد ومستفيدة من أبناء جمعية "إنسان"، بتكلفة إجمالية مقدارها 450 ألف ريال.
وستقوم جمعية "أعمال" بتقديم قروض حسنة لـ50 مستفيداً للبدء في مشاريعهم الخاصة، كما ستقوم بإيجاد فرص عمل لـ150 مستفيداً بعد تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص جمعية إنسان على تفعيل الرؤية الوطنية 2030 في مجال التنمية الاجتماعية، والانتقال بالمستفيدين من خدمات الجمعيات الخيرية من الرعوية إلى التنموية والمنتجة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها، وتمكينها من الإنتاج، وخلق فرص عمل لها.
توقيع مذكرة تعاون مشترك بين جمعيتيْ "إنسان" و"أعمال"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12
وقّعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، مذكرة تعاون مشترك مع جمعية "أعمال " للتنمية الأسرية، ووقّع المذكرة عن "إنسان" صالح بن عبدالله اليوسف المدير العام، وعن "أعمال" عبدالرزاق بن عبدالله القشعمي المدير التنفيذي.
وتَضَمّنت المذكرة تدريباً منتهياً بالتوظيف أو منتهياً بتمويل مشاريع تجارية لـ200 مستفيد ومستفيدة من أبناء جمعية "إنسان"، بتكلفة إجمالية مقدارها 450 ألف ريال.
وستقوم جمعية "أعمال" بتقديم قروض حسنة لـ50 مستفيداً للبدء في مشاريعهم الخاصة، كما ستقوم بإيجاد فرص عمل لـ150 مستفيداً بعد تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص جمعية إنسان على تفعيل الرؤية الوطنية 2030 في مجال التنمية الاجتماعية، والانتقال بالمستفيدين من خدمات الجمعيات الخيرية من الرعوية إلى التنموية والمنتجة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها، وتمكينها من الإنتاج، وخلق فرص عمل لها.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
12:41 PM
تتضمن تدريباً منتهياً بالتوظيف أو بتمويل مشاريع تجارية
وقّعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، مذكرة تعاون مشترك مع جمعية "أعمال " للتنمية الأسرية، ووقّع المذكرة عن "إنسان" صالح بن عبدالله اليوسف المدير العام، وعن "أعمال" عبدالرزاق بن عبدالله القشعمي المدير التنفيذي.
وتَضَمّنت المذكرة تدريباً منتهياً بالتوظيف أو منتهياً بتمويل مشاريع تجارية لـ200 مستفيد ومستفيدة من أبناء جمعية "إنسان"، بتكلفة إجمالية مقدارها 450 ألف ريال.
وستقوم جمعية "أعمال" بتقديم قروض حسنة لـ50 مستفيداً للبدء في مشاريعهم الخاصة، كما ستقوم بإيجاد فرص عمل لـ150 مستفيداً بعد تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص جمعية إنسان على تفعيل الرؤية الوطنية 2030 في مجال التنمية الاجتماعية، والانتقال بالمستفيدين من خدمات الجمعيات الخيرية من الرعوية إلى التنموية والمنتجة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها، وتمكينها من الإنتاج، وخلق فرص عمل لها.
، توقيع مذكرة تعاون مشترك بين جمعيتيْ "إنسان" و"أعمال" ،
المصدر : الخليج 365
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