، الجموم.. صعق كهربائي يصرع طفلاً داخل مطعم والشرطة تباشر ،

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فتح مركز شرطة الجموم، ملف التحقيق في وفاة طفل (8 سنوات)، بعد تعرضه لصعق كهربائي داخل مطعم للوجبات السريعة.
وتفصيلاً تَلَقّت عمليات الدفاع المدني بمحافظة الجموم، بلاغاً يفيد بتعرض طفل يبلغ من العمر 8 أعوام لصعق كهربائي في محل تجاري، وعند انتقال دورية السلامة بالدفاع المدني؛ اتضح أن الحادث عبارة عن تعرض الطفل لصعق كهربائي بسبب ملامسته الباب التابع لمطعم للوجبات السريعة، وتم نقله إلى مستوصف الجموم، وبعد الكشف عليه اتضح أنه متوفى، وتم نقله إلى ثلاجة الموتى بمستشفى حراء العام.
من جهته، أحال الدفاع المدني ملف الحادث إلى مركز شرطة الجموم؛ ليتولى التحقيق في الحادثة؛ لمعرفة ملابسات الحادث، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.
الجموم.. صعق كهربائي يصرع طفلاً داخل مطعم والشرطة تباشرهادي العصيمي الخليج 365 2019-02-12
فتح مركز شرطة الجموم، ملف التحقيق في وفاة طفل (8 سنوات)، بعد تعرضه لصعق كهربائي داخل مطعم للوجبات السريعة.
وتفصيلاً تَلَقّت عمليات الدفاع المدني بمحافظة الجموم، بلاغاً يفيد بتعرض طفل يبلغ من العمر 8 أعوام لصعق كهربائي في محل تجاري، وعند انتقال دورية السلامة بالدفاع المدني؛ اتضح أن الحادث عبارة عن تعرض الطفل لصعق كهربائي بسبب ملامسته الباب التابع لمطعم للوجبات السريعة، وتم نقله إلى مستوصف الجموم، وبعد الكشف عليه اتضح أنه متوفى، وتم نقله إلى ثلاجة الموتى بمستشفى حراء العام.
من جهته، أحال الدفاع المدني ملف الحادث إلى مركز شرطة الجموم؛ ليتولى التحقيق في الحادثة؛ لمعرفة ملابسات الحادث، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
12:28 PM
يجري التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية
فتح مركز شرطة الجموم، ملف التحقيق في وفاة طفل (8 سنوات)، بعد تعرضه لصعق كهربائي داخل مطعم للوجبات السريعة.
وتفصيلاً تَلَقّت عمليات الدفاع المدني بمحافظة الجموم، بلاغاً يفيد بتعرض طفل يبلغ من العمر 8 أعوام لصعق كهربائي في محل تجاري، وعند انتقال دورية السلامة بالدفاع المدني؛ اتضح أن الحادث عبارة عن تعرض الطفل لصعق كهربائي بسبب ملامسته الباب التابع لمطعم للوجبات السريعة، وتم نقله إلى مستوصف الجموم، وبعد الكشف عليه اتضح أنه متوفى، وتم نقله إلى ثلاجة الموتى بمستشفى حراء العام.
من جهته، أحال الدفاع المدني ملف الحادث إلى مركز شرطة الجموم؛ ليتولى التحقيق في الحادثة؛ لمعرفة ملابسات الحادث، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.
، الجموم.. صعق كهربائي يصرع طفلاً داخل مطعم والشرطة تباشر ،
المصدر : الخليج 365
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