، سفير خادم الحرمين بالكاميرون يُثني على جهود الندوة العالمية وحضورها الإنساني ،

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في الكاميرون، السفير "محمد بن سليمان المسهر" مدير إدارة العمل التطوعي في الندوة العالمية للشباب الإسلامي حسين الحسيني بمقر السفارة في العاصمة ياوندي.
واطلع "المسهر" على جهود الندوة الإنسانية وأنشطتها التنموية لخدمة المجتمع الكاميروني؛ خاصة في ميدان الرعاية الطبية؛ مثنياً على دورها الخيري الملموس في المجتمعات الأفريقية، وإسهاماتها البنّاءة في تقويم مسار الشباب وتحصينهم من أفكار الغلو والتطرف.
جاءت الزيارة على هامش القافلة الطبية لجراحة العيون التي تنظمها الندوة العالمية في الكاميرون لعلاج المرضى الفقراء، وتقديم الدواء المجاني، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.
سفير خادم الحرمين بالكاميرون يُثني على جهود الندوة العالمية وحضورها الإنسانيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في الكاميرون، السفير "محمد بن سليمان المسهر" مدير إدارة العمل التطوعي في الندوة العالمية للشباب الإسلامي حسين الحسيني بمقر السفارة في العاصمة ياوندي.
واطلع "المسهر" على جهود الندوة الإنسانية وأنشطتها التنموية لخدمة المجتمع الكاميروني؛ خاصة في ميدان الرعاية الطبية؛ مثنياً على دورها الخيري الملموس في المجتمعات الأفريقية، وإسهاماتها البنّاءة في تقويم مسار الشباب وتحصينهم من أفكار الغلو والتطرف.
جاءت الزيارة على هامش القافلة الطبية لجراحة العيون التي تنظمها الندوة العالمية في الكاميرون لعلاج المرضى الفقراء، وتقديم الدواء المجاني، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
11:49 AM
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في الكاميرون، السفير "محمد بن سليمان المسهر" مدير إدارة العمل التطوعي في الندوة العالمية للشباب الإسلامي حسين الحسيني بمقر السفارة في العاصمة ياوندي.
واطلع "المسهر" على جهود الندوة الإنسانية وأنشطتها التنموية لخدمة المجتمع الكاميروني؛ خاصة في ميدان الرعاية الطبية؛ مثنياً على دورها الخيري الملموس في المجتمعات الأفريقية، وإسهاماتها البنّاءة في تقويم مسار الشباب وتحصينهم من أفكار الغلو والتطرف.
جاءت الزيارة على هامش القافلة الطبية لجراحة العيون التي تنظمها الندوة العالمية في الكاميرون لعلاج المرضى الفقراء، وتقديم الدواء المجاني، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.
، سفير خادم الحرمين بالكاميرون يُثني على جهود الندوة العالمية وحضورها الإنساني ،
المصدر : الخليج 365
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