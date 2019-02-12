، المسند: المملكة على موعد مع حالة ماطرة تبدأ الخميس ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: كتلة هوائية معتدلة البرودة تتربع مشكّلة مرتفعاً جوياً

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، أن حالة ماطرة قادمة تلوح في الأفق قريباً.

وقال صباح اليوم عبر حسابه في "تويتر": كتلة هوائية معتدلة البرودة تتربع فوق المنطقة مشكّلة مرتفعاً جوياً، والحالة المطرية القادمة تلوح في الأفق قريباً، قد تبدأ يوم الخميس.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً بارداً على معظم مناطق المملكة؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (الشرقية، والرياض، ونجران، ومكة المكرمة- تشمل الأجزاء الساحلية منها، والمدينة المنورة) والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.