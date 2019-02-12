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محمد بن مسعود - الدمام - صدرت الموافقة على ترقية مشرف خدمات الركاب بالخطوط الجوية العربية السعودية بمطار أبها، عبدالله علي أبوست، إلى الدرجة السابعة عشر؛ ابتداء من يناير ٢٠١٩.
وأعرب "أبوست" عن سعادته بهذه الترقية التي عَدّها حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين، ثم المليك والوطن.
"أبوست" إلى الدرجة السابعة عشر بمطار أبهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12
صدرت الموافقة على ترقية مشرف خدمات الركاب بالخطوط الجوية العربية السعودية بمطار أبها، عبدالله علي أبوست، إلى الدرجة السابعة عشر؛ ابتداء من يناير ٢٠١٩.
وأعرب "أبوست" عن سعادته بهذه الترقية التي عَدّها حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين، ثم المليك والوطن.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
11:31 AM
صدرت الموافقة على ترقية مشرف خدمات الركاب بالخطوط الجوية العربية السعودية بمطار أبها، عبدالله علي أبوست، إلى الدرجة السابعة عشر؛ ابتداء من يناير ٢٠١٩.
وأعرب "أبوست" عن سعادته بهذه الترقية التي عَدّها حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين، ثم المليك والوطن.
، "أبوست" إلى الدرجة السابعة عشر بمطار أبها ،
المصدر : الخليج 365
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