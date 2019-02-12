محمد بن مسعود - الدمام - يتلقى مدير المراسم بإمارة الجوف محمد بن عبدالرحمن الكريم، التهاني بمناسبة حصوله على الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية العلوم الاستراتيجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. "الكريم" يحصل على الماجستير من كلية العلوم الاستراتيجية بجامعة نايف صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12 يتلقى مدير المراسم بإمارة الجوف محمد بن عبدالرحمن الكريم، التهاني بمناسبة حصوله على الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية العلوم الاستراتيجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440 11:25 AM يتلقى مدير المراسم بإمارة الجوف محمد بن عبدالرحمن الكريم، التهاني بمناسبة حصوله على الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية العلوم الاستراتيجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. ، "الكريم" يحصل على الماجستير من كلية العلوم الاستراتيجية بجامعة نايف ،

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