بالصور.. اختناق 19 شخصًا في حريق شقة سكنية بجدة

أُصيب 19 شخصًا بحالات اختناق وهلع جراء اندلاع حريق، فجر اليوم الثلاثاء، في شقة سكنية بحي الفيحاء بمحافظة جدة، بينهم حالة متوسطة الخطورة.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة، عبدالله أحمد أبوزيد، أن فِرق الهلال الأحمر تلقّت بلاغًا، فجر اليوم عن اندلاع حريق في شقة سكنية، وعلى الفور تمت مباشرة حادث الحريق، عن طريق خمس فرق إسعافية مع القائد الميداني عبدالرحمن العمري، بعد إخلاء فرق الدفاع المدني الشقة من المصابين.

وأضاف أبوزيد أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات: 11 حالة عولجت بالموقع، وتم نقل 8 حالات متوسطة الخطورة على إثر استنشاق الأدخنة المتصاعدة من الحريق، إلى مستشفى الملك فهد العامّ ومستشفى شرق جدة.