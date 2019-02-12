حادث مروري مروّع يخلّف 4 وفيات و9 إصابات بالباحة

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب نحو 9 آخرون، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث مروري مروّع بمنطقة الباحة.

وبحسب المعلومات الأولية، فقد نتج الحادث عن انقلاب سيارة نقل في بلجرشي، وقد باشرت فرق من الهلال الأحمر والجهات المختصة موقع الحادث.

وصرّح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، تلقّت بلاغًا عن حادث انقلاب باص، وكان وقت البلاغ في تمام الساعة 7:06 صباح اليوم على الرقم الموحد 997 (الموقع طلوع وادي فيق)، وحسب البلاغ الوارد للعمليات بأنه يوجد تعدد إصابات.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه خمس فرق إسعافية من الهلال الأحمر بقيادة وتواجد نائب مساعد المدير العامّ للشؤون الإسعافية، ومدير القيادة الميدانية للموقع، وعند وصول أول فرقة اتّضح وجود 12 إصابة.

وقدّم الزهراني تفصيلًا بأن الإصابات نتج عنها أربع حالات وفاة بالموقع بعد الكشف عليها، وثماني إصابات، منها إصابة خطيرة والأخريات بين متوسطة وبسيطة، تم التعامل معها إسعافيًّا بالموقع حسب البروتوكولات الإسعافية، وتم نقل الإصابات لمستشفى الملك فهد بالباحة، بينما نقلت فرقتان من إسعاف الصحة إصابتين، وإصابة تم نقلها عن طريق وسيلة أخرى.

وأوضح الزهراني أن الحادث لقي متابعة من مدير عامّ فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي الذي وجّه بتسخير كل الإمكانيات لخدمة المصابين بالحادث.

من جانبه، قال متحدث الشؤون الصحية بالباحة ماجد الشطي، إن إدارة الطوارئ والكوارث تلقّت بلاغًا من عمليات الهلال الأحمر، يفيد بوقوع حادث مروري (انقلاب باص)، ويوجد تعدد إصابات، وفور تلقّي البلاغ، تم دعم الحادث بأربع فرق إسعافية وفرقة للتدخل السريع والقيادة الميدانية، بإشراف مدير إدارة الطوارئ والكوارث ومشرف العمليات، وتم رفع درجة الاستعداد وإبلاغ مستشفى الملك فهد بحالة الطوارئ، وتجهيز الفرق الطبية المتحركة وتعزيز قسم الطوارئ.

وأضاف الشطي: فور الوصول للموقع، تبين وجود 13 إصابة، وتم التعامل مع الحالات وفرز الإصابات، واتضح وجود تسع إصابات وأربع وفيات بموقع الحادث، تم التعامل مع الإصابات ونقل جميع الحالات إلى مستشفى الملك فهد، وقد صُنّفت الحالات: (حالة حرجة، وثماني حالات متوسطة إلى خطرة، وأربع وفيات).

وأوضح الشطي أن مباشرة الحادث كانت بمتابعة مباشرة من مدير عامّ الشؤون الصحية بمنطقة الباحة فهد بن عبدالله المجماج من وقت مباشرة الحادث، وأيضًا من مدير مستشفى الملك فهد، والمدير الطبي بقسم الطوارئ.