سياسي / نواب مصراتة يطالبون الاتحاد الأوروبي بممارسة كل الضغوط لتجنب أي مواجهات عسكرية في الجنوب الليبي

طرابلس 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسطالب نواب مدينة مصراتة، الاتحاد الأوروبي، بضرورة ممارسة كل الضغوط الممكنة لتجنب اندلاع أي مواجهات عسكرية في الجنوب الليبي ، مشيرين إلى أن أي عمل عسكري يستهدف عاصمة البلاد سيطيح بحالة السلم الهش، ويدخل البلد في صراع مميت الرابح فيه خاسر.جاء ذلك خلال لقاء نواب مصراتة ، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا، الذي تم خلاله مناقشة كيفية انعقاد المؤتمر الوطني الجامع المزمع قريبًا ، بالإضافة إلى التطورات العسكرية في الجنوب، وكيفية التصدي للهجرة غير الشرعية.وحول المؤتمر الوطني الجامع، أبدى النواب شكوكهم في أن يكون هذا المؤتمر هو خشبة الخلاص بالنسبة لليبيين، ويرون أن المتغير الحاسم لنجاح هذا المؤتمر هو الدعم الدولي الحقيقي وليس الصوري، الذي إن توافر لكان نجح اتفاق الصخيرات.وأبدى النواب «استغرابهم من عدم وجود دعم حقيقي للعملية السياسية في ليبيا من قبل الدول الأوروبية، مما أسفر عن بوابة بعرض 2000 كيلومتر للهجرة غير الشرعية، مشيرين إلى أن الحل الأول لوقف هذه الهجرة التي تعاني منها أوروبا هو الاستقرار السياسي في ليبيا.// انتهى //13:56ت م0091