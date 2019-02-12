السعودية اليوم / نائب رئيس دولة الإمارات يستقبل رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة الحكومات بدبي



دبي 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مدينة جميرا اليوم عدداً من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في أعمال القمة العالمية السابعة للحكومات التي تختتم أعمالها اليوم.

وشهدت أعمال القمة العالمية السابعة للحكومات أفكاراً ومشاريع تأخذ البشرية إلى مستقبل مليئ بالتحدي والتطور والارتقاء.

// انتهى //

13:45ت م

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دبي 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مدينة جميرا اليوم عدداً من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في أعمال القمة العالمية السابعة للحكومات التي تختتم أعمالها اليوم.وشهدت أعمال القمة العالمية السابعة للحكومات أفكاراً ومشاريع تأخذ البشرية إلى مستقبل مليئ بالتحدي والتطور والارتقاء.// انتهى //13:45ت م0086

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