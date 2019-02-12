السعودية اليوم / المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة يطلق رسمياً تطبيق "وطني"



الرياض 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

أطلق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" اليوم، بشكل رسمي تطبيق "وطني" الذي يُعنى بقياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية، ويُعد منصة تفاعلية تُمكّن المستفيد من مواطن ومقيم وزائر ومستثمر من تقييم مستوى رضاه عن الخدمات الحكومية وإبداء ملاحظاته وتقديم مقترحاته بهدف دعم تحسين خدمات الأجهزة العامة وتطويرها وفق نتائج واقعية من تجربة المستفيد.

ويحتوي التطبيق على أكثر من 30 ألف مركز خدمة حكومي، و 80 ألف خدمة معرّفة في أكثر من 1150 مدينة وقرية وهجرة بالمملكة، إضافةً إلى إمكانية تقييم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الأجهزة العامة عبر منصاتها الإلكترونية، فيما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المعرفة حالياً في التطبيق أكثر من 125 خدمة إلكترونية تقدمها 22 منصة إلكترونية حكومية.

ويدعم تطبيق وطني صناعة القرار من خلال ثلاثة أدوات لدعم الأجهزة العامة؛ وهي "لوحة بيانات وطني" التي ستتاح لأمراء المناطق ورؤساء الأجهزة قريباً، و "التقارير الإلكترونية" التي ستُرفع لمديري مراكز الخدمة بشكل دوري، إضافة إلى "التقارير ربع السنوية" التي تعكس تجربة رضا المستفيد بشكل شامل التي ترفع إلى مجلس الوزراء.

وتتيح "لوحة بيانات وطني" التفاعلية لأمراء المناطق ورؤساء الأجهزة العامة الاطلاع بشكل مباشر على مستوى رضا المستفيد عن الخدمات، فيما تتيح "التقارير الدورية الإلكترونية" لمديري مراكز الخدمة معرفة مكامن الخلل وجوانب القصور، إضافة إلى التفاعل مع مقترحات المستفيد وملحوظاته للعمل على تحسين الخدمات وتطويرها بشكل مباشر، أما "تقرير رضا المستفيد" الربع سنوي يستقي بياناته من تطبيق "وطني" وأدوات قياس رضا المستفيد الثلاثة الأخرى التي اعتمدها المركز وهي "الاستبيانات، والمتسوق الخفي ومجموعات التركيز"، ويرفع إلى رئيس مجلس الوزراء بشكل ربع سنوي ويشارك مع رؤساء الأجهزة ويعقد لها جلسات مراجعة.

ويعطي إطلاق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" لتطبيق "وطني" حافزاً قوياً للأجهزة العامة لمواصلة العمل بكل جد والتزام، والإسهام في رفع مستوى الأداء الحكومي العام وتحسينه، ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - لتمكين جميع فئات المجتمع في مختلف مناطق المملكة لمشاركة رضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم.

ويمكن للمستخدمين تحميل التطبيق عبر المتاجر الإلكترونية في نظامي التشغيل IOS و Android ، كما يمكنهم التقييم عبر الموقع الإلكتروني للتطبيق watani.gov.sa ولمزيد من المعلومات يمكنهم زيارة منصات التواصل الاجتماعي للتطبيق على العنوان @wataniAPP .

يذكر أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" مركز حكومي مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

13:39ت م

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الرياض 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسأطلق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" اليوم، بشكل رسمي تطبيق "وطني" الذي يُعنى بقياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية، ويُعد منصة تفاعلية تُمكّن المستفيد من مواطن ومقيم وزائر ومستثمر من تقييم مستوى رضاه عن الخدمات الحكومية وإبداء ملاحظاته وتقديم مقترحاته بهدف دعم تحسين خدمات الأجهزة العامة وتطويرها وفق نتائج واقعية من تجربة المستفيد.ويحتوي التطبيق على أكثر من 30 ألف مركز خدمة حكومي، و 80 ألف خدمة معرّفة في أكثر من 1150 مدينة وقرية وهجرة بالمملكة، إضافةً إلى إمكانية تقييم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الأجهزة العامة عبر منصاتها الإلكترونية، فيما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المعرفة حالياً في التطبيق أكثر من 125 خدمة إلكترونية تقدمها 22 منصة إلكترونية حكومية.ويدعم تطبيق وطني صناعة القرار من خلال ثلاثة أدوات لدعم الأجهزة العامة؛ وهي "لوحة بيانات وطني" التي ستتاح لأمراء المناطق ورؤساء الأجهزة قريباً، و "التقارير الإلكترونية" التي ستُرفع لمديري مراكز الخدمة بشكل دوري، إضافة إلى "التقارير ربع السنوية" التي تعكس تجربة رضا المستفيد بشكل شامل التي ترفع إلى مجلس الوزراء.وتتيح "لوحة بيانات وطني" التفاعلية لأمراء المناطق ورؤساء الأجهزة العامة الاطلاع بشكل مباشر على مستوى رضا المستفيد عن الخدمات، فيما تتيح "التقارير الدورية الإلكترونية" لمديري مراكز الخدمة معرفة مكامن الخلل وجوانب القصور، إضافة إلى التفاعل مع مقترحات المستفيد وملحوظاته للعمل على تحسين الخدمات وتطويرها بشكل مباشر، أما "تقرير رضا المستفيد" الربع سنوي يستقي بياناته من تطبيق "وطني" وأدوات قياس رضا المستفيد الثلاثة الأخرى التي اعتمدها المركز وهي "الاستبيانات، والمتسوق الخفي ومجموعات التركيز"، ويرفع إلى رئيس مجلس الوزراء بشكل ربع سنوي ويشارك مع رؤساء الأجهزة ويعقد لها جلسات مراجعة.ويعطي إطلاق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" لتطبيق "وطني" حافزاً قوياً للأجهزة العامة لمواصلة العمل بكل جد والتزام، والإسهام في رفع مستوى الأداء الحكومي العام وتحسينه، ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - لتمكين جميع فئات المجتمع في مختلف مناطق المملكة لمشاركة رضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم.ويمكن للمستخدمين تحميل التطبيق عبر المتاجر الإلكترونية في نظامي التشغيل IOS و Android ، كما يمكنهم التقييم عبر الموقع الإلكتروني للتطبيق watani.gov.sa ولمزيد من المعلومات يمكنهم زيارة منصات التواصل الاجتماعي للتطبيق على العنوان @wataniAPP .يذكر أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" مركز حكومي مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويهدف لقياس أداء الأجهزة العامة وإعداد التقارير الدورية حول نتائج أدائھا، ونتائج قياس رضا المستفيد عن جودة الخدمات المقدمة له من الأجهزة العامة.// انتهى //13:39ت م0085

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