

سكاكا 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة سامي بن سعود الرويلي.

وتسلّم سموه خلال الاستقبال تقريراً عن مهام الفرع وأنشطته، واستعرض سموه مع مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة آلية سير العمل في الفرع وباقي المحافظات.

وأعرب سمو الأمير فيصل بن نواف عن شكره لمدير ومنسوبي الفرع على جهودهم في هذا الجانب.

// انتهى //

13:22ت م

0081



سكاكا 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة سامي بن سعود الرويلي.وتسلّم سموه خلال الاستقبال تقريراً عن مهام الفرع وأنشطته، واستعرض سموه مع مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة آلية سير العمل في الفرع وباقي المحافظات.وأعرب سمو الأمير فيصل بن نواف عن شكره لمدير ومنسوبي الفرع على جهودهم في هذا الجانب.// انتهى //13:22ت م0081

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير الجوف يستقبل مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.