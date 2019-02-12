السعودية اليوم / تدريب منسوبات الكلية التقنية للبنات بالرياض في مجال إطفاء الحرائق



الرياض 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

اختتمت الشركة

وتضمنت برامج الدورة التي قدمها من قطاع الأمن الصناعي عبدالله العبدالواحد, شرحاً نظرياً عن أنظمة الإنذار والإطفاء، وشرحاً عملياً عن جهاز المحاكاة لطفاية الحريق (جهاز الليزر)، وكيفية مكافحة الحريق الفعلي بواسطة استخدام جهاز الماقنوم .

// انتهى //

13:15ت م

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الرياض 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واساختتمت الشركة السعودية للكهرباء، ممثلة بدائرة المسؤولية الاجتماعية أمس، بالتعاون مع قطاع الأمن الصناعي، دورة في مجال إطفاء الحرائق لمنسوبات ومتدربات الكلية التقنية للبنات بالرياض.وتضمنت برامج الدورة التي قدمها من قطاع الأمن الصناعي عبدالله العبدالواحد, شرحاً نظرياً عن أنظمة الإنذار والإطفاء، وشرحاً عملياً عن جهاز المحاكاة لطفاية الحريق (جهاز الليزر)، وكيفية مكافحة الحريق الفعلي بواسطة استخدام جهاز الماقنوم .// انتهى //13:15ت م0077

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