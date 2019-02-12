انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الكويت تشهد أول إدراج منذ 7 أشهر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 فبراير 2019 12:54 مساءً - شهدت بورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، بدء التداول على أسهم شركة "المنار للتمويل والإجارة"، والذي يعد أول إدراج بالبورصة منذ 15 يوليو 2018.

وتم الإعلان عن الإدراج خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر البورصة، وسيتم إدراج السهم ضمن قطاع الخدمات المالية في مكونات السوق الرئيسية ببورصة الكويت ليرتفع عدد الشركات بها إلى 176 شركة.

وكانت شركة المتكاملة القابضة الكويتية، آخر إدراج بالبورصة في يوليو الماضي.

وبورصة الكويت، تعتبر رابع أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية بعد السعودية وقطر والإمارات.

ويبلغ رأسمال "المنار" نحو 30.9 مليون دينار (102 مليون دولار)، فيما يصل إجمالي الأصول 44.7 مليون دينار (145 مليون دولار) وفق البيانات المالية المعلنة في 30 سبتمبر 2018.

ويضم هيكل ملكية الشركة، كلاً من شركة قطر للاستثمار بحصة 18.39%، وشركة وفرة للاستثمار الدولي بحصة 14.58%، وفايننشال أسيت - البحرين بحصة تبلغ 13.74%.