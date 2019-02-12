شكرا لقرائتكم أسعار النفط ترتفع في ظل انخفاض معروض أوبك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء 12 فبراير في ظل انخفاض المعروض الذي تقوده أوبك، والعقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران، هذا وقد يؤدي تزايد الإمدادات الأمريكية المتوقع والتباطؤ الاقتصادي المحتمل هذا العام إلى الحد من النمو في أسواق النفط.

وسجلت أسعار خام برنت ارتفاعاً بـ 30 سنتاً أي بـ 0.5%، ليصل سعر البرميل إلى 61.81 دولار، وارتفع الخام الأمريكي بـ 21 سنتاً، أي بـ 0.4%، ليصل سعر البرميل إلى 52.62.

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