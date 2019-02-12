شكرا لقرائتكم منذ 30 عاماً.. الأمطار والسيول تعزل أهالي مركز الفيض بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 ـ محمد الغبيشي ـ البرك :

يعاني أهالي مركز الفيض، التابع لمحافظة البرك بمنطقة عسير، منذ أكثر من 30 عاماً من أزمة تجمع المياه وجريان السيول والعزلة، خاصة مع هطول الأمطار في مواسم الشتاء، خاصة في ظل تجاهل سفلتة الطريق الواصل بين مركزهم والمحافظة بطول 9 كم.

ويعاني الكثير من أهالي المركز والبالغ عددهم قرابة 3500 نسمة الوصول إلى المحافظات المجاورة خصوصاً مع موسم الأمطار وجريان الأودية.

وطالب السكان فرع الطرق بعسير بضرورة وضع حل لمعاناتهم مع الطريق المؤدي لمركزهم والذي عانوا منه مند أكثر من ثلاثين عاماً.

وقال متعب الصبيحي لـ”متابعات الخليج 365” إن هذا المركز يفتقد للكثير من الخدمات وعلى رأسها (الأسفلت) فكما يعلم الجميع هو شريان الحياة ولا غنى عنه في زمن التسارع، والتطور، ومواكبة العالم في زمن التكنولوجيا الحديثة، فالعالم أصبح قرية صغيرة باستثناء مركز الفيض الساحلي الذي ما زال يسير على خطى حادي العيس فكل الطرق المعبّدة لا تؤدي لقريتي ولا توصل لمركز الفيض الساحلي الذي انعزل عن مواكبة تسارع التنمية تماماً.

وأضاف “الصبيحي” أن عدم وجود الأسفلت أدى إلى تزايد معاناة أصحاب الأمراض المزمنة والإعاقات الدائمة والعجزة وكبار السن الذين يحول هذا الطريق دون وصولهم لمعاشهم في الضمان الاجتماعي وقضاء حوائجهم، ولا ننسى الأطفال الذين قضوا نحبهم على قارعة الطريق قبل وصولهم للمستشفيات على إثر لدغات العقارب والأفاعي، ولا يمكن أن نتناسى اللواتي أجهضن حملهنّ قبل الوصول إلى مستشفيات الولادة، كما يتم احتجاز المئات من الطلاب والطالبات أثناء هطول الأمطار وجريان السيول خلف تلك الأودية، وللعلم فمركز الفيض الساحلي يوجد به مدارس بنين وبنات بمختلف المراحل وبه مستوصف صحي وخدمات تجارية يأتون إليها من القرى والهجر المجاورة.

واستطرد “الصبيحي” بالقول، في حقيقة الأمر إن الواقع مؤلم جداً، رغم وجود المطالبات والمعاملات في إمارة منطقة عسير وإدارة الطرق والمواصلات بعسير وبلدية محافظة البرك، وقد شُكلت لجنة للوقوف على معاناة الأهالي ولكن على أرض الواقع لم نرَ شيئاً.

واختتم “متعب” بالقول “أملنا في الله ثم في حكومتنا الرشيدة التي تنظر للمواطن بعين الرحمة والشفقة والعدل والمساواة والتي تحرص أيدها الله على ما فيه خدمة الوطن والمواطن وتسعى جاهدة لتحقيق سبل الراحة والاستقرار لأبنائها المواطنين ولتحقيق رؤية 2030.

من جهته قال محمد الصبيحي لـ”متابعات الخليج 365” إن معاناتنا تتواصل مع هذا الطريق رغم المطالبات المتوالية، ولكن دون جدوى رغم تشكيل لجنة قبل عدة سنوات إلا أننا لم نرَ أي جديد.

وأضاف “محمد الصبيحي” كل ما نتمناه أن يصل صوتنا لأصحاب القرار لننعم كغيرنا بسهولة التحرك، والتنقل، والوصول إلى منازلنا دون مشقة.



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