الان تتابع “البيئة” تخصص 326 مليون متر مربع لإقامة محمية طبيعية بالأحساء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

خصصت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أرض بحيرة الأصفر الواقعة في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية في مساحة تتجاوز 326 مليون متر مربع، استنادًا إلى الأمر السامي رقم (22435) بتاريخ 7 جمادى الأول 1437هـ، القاضي بمنح الوزارة صلاحية تخصيص الأراضي الواقعة تحت إشرافها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

وأوضح وكيل الوزارة للأراضي والمساحة، المهندس صالح بن علي اللحيدان، أن الوزارة خصصت أرض بحيرة الأصفر بمساحة قدرها 326.326.201 مليون متر مربع لإقامة محمية طبيعية بمحافظة الأحساء لصالح الوزارة، مشيرًا إلى أنها ستساهم في دعم برامج المحافظة على واحة الأحساء الخضراء المعتمدة لدى اليونيسكو.

يذكر أن هذه الخطوات البيئية تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، للمحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها، وكذلك الحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع الحيوي بشكل عام، للوصول إلى مملكة خضراء وجودة حياة، تعزز مكانة المملكة دوليًا في تحقيق الريادة في زيادة نسبة المناطق المحمية.