الان تتابع الدفاع المدني ينقذ أكثر من 154 شخصا جراء الأمطار والسيول على مناطق المملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني، أن مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني بالمناطق أنقذ من يوم الأربعاء الموافق 1 / 6 / 1440هـ وحتى صباح اليوم الثلاثاء الموافق 7 / 6 / 1440هـ (154) شخصًا، منهم (111) في منطقة المدينة المنورة، و(29) في حائل، و (5) في الرياض، و(5) في تبوك، وفي الجوف (2)، وفي القصيم (2) جرّاء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق.

وأفاد المركز، بأن الجزء الأكبر من عمليات الإنقاذ كان بمنطقة المدينة المنورة، بينما بلغ عدد الوفيات (4) حالات، كانت في منطقة تبوك حالتين، والمدينة المنورة حالتين، وجميع حالات الوفاة ناتجة بسبب اجتراف السيول.

وبيّن أنه تم إخلاء (30) شخصًا منهم (16) شخصًا في منطقة تبوك، وفي حائل (10) أشخاص، وفي الرياض (4) أشخاص، كما تم إيواء عدد (98) شخصًا، كان الجزء الأكبر في منطقة تبوك.

وفيما يتعلق بالخسائر الناجمة عن حوادث الأمطار والسيول، أفاد بيان الدفاع المدني، بأنه تم تشكيل لجان لحصر أضرار الأمطار في عدد من المناطق المتضررة.

وأهاب المركز الإعلامي بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع جريان السيول والأودية أو الخروج للنزهات البرية في مجاري الأودية والسيول والابتعاد عن المناطق المعرضة لتجمع الأمطار الغزيرة وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي تشكلت بسبب الأمطار والسيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وكذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم متمنيًا السلامة للجميع.