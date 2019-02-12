رسوم الزيارة العائلية 2019 لأول مره في السعودية وشروط تقديم طلب زيارة عائلية 1440

من اهم الأشياء التي يفكر فيها الوافد في المملكة العربية السعودية هي رسوم الزيارة العائلية حتى يقوم بإحضار احد من أفراد أسرته المقربين بالإضافة إلي شروط طلب زيارة عائلية وتسعى المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة إلي رفع تأشيرة الزيارة العائلية، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على رسوم الزيارة العائلية في الملكة العربية السعودية وشروطها .

رسوم الزيارة العائلية لأول مرة 2019:

تختلف رسوم الزيارة العائلية لأول مرة باختلاف المدة التي سوف يقضيها الزائر داخل المملكة العربية السعودية ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على رسوم الزيارة العائلية حسب مدة الزيارة التي سوف يقضيها الزائر :

تبلغ رسوم تأشيرة الزيارة العائلية لمدة 14 يوم أو 30 يوم أو 90 يوم بقيمة ألفان ريال سعودية

تبلغ رسوم تأشيرة الزيارة العائلية لمدة ستة اشهر 3000 ريال سعودي

تبلغ رسوم الزيارة العائلية لمدة 12 شهر خمسة الأف ريال سعودي

رسوم الزيارة العائلية لمدة عامين تبلغ 8000 ريال سعودي .

وبالنسبة لرسوم التأشيرة للحجاج والمعتمرين لأول مرة غير مطالبين بدفع رسوم أما من سبق له الحج او العمرة تكون رسوم التأشيرة 2000 ريال .

أجراءات تقديم طلب زيارة عائلية 1440: