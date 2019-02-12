شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار القبول للماجستير والدكتوراه في جامعة الإمام والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية استمرار التقديم الإلكتروني للقبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 1441/1440، للطلاب والطالبات، حتى يوم الثلاثاء 1440/6/14 الموافق 2019/2/19، وذلك على الرابط
https://iussb.imamu.edu.sa/PROD_ar/bwskalog.P_DispLoginNon.
وأهابت العمادة بالمتقدمين الحصول على درجة في اختبار القدرات للجامعيين الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) وذلك للدخول في المفاضلة بين المتقدمين.
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