شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المؤسس توقع اتفاقيتين مع موقع توظيف وشركة مفروشات لتأهيل الكوادر الوطنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وقّعت جامعة الملك عبدالعزيز اتفاقية تعاون مشترك مع شركة «بيت.كوم» -أكبر موقع للوظائف في منطقة الشرق الأوسط، ويضم 40 ألف شركة وأكثر من 35.200.000 باحث عن عمل بالعالم- لتطوير منصات إلكترونية وحلول تقنية لتساهم في توظيف الخريجين وعمل دراسات لمعرفة الوضع المهني للخريجين.

مثل الجامعة في الاتفاقية مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، في حين مثل شركة «بيت.كوم» الرئيس التنفيذي للشركة ربيع حيدر عطايا.

وأكد اليوبي أن مركز مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل استحدث كإحدى مبادرات الجامعة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وبوصفه أول مركز في الجامعات السعودية يعمل بفاعلية في ربط مخرجات التعليم مع سوق العمل، من خلال تطوير البرامج التعليمية ومجتمع المعرفة بالجامعة لتلبية حاجات سوق العمل، إذ تمثل رسالته في المساهمة في إعداد خريجين مؤهلين لتلبية حاجات سوق العمل، لكونه حلقة الوصل بين الجامعة وأرباب العمل، وتسخير كافة الأعمال لربط مخرجات التعليم مع سوق العمل.

وبيّن مدير مركز مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل الدكتور هاني شودري، أن هذه الشراكة مع «بيت.كوم» تأتي ضمن الخطة الإستراتيجية التي وضعها مركز مخرجات التعليم مع سوق العمل في سد الفجوة بين مخرجات التعليم وأرباب العمل، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في التعليم، كما تهدف هذه الشراكة النوعية مع «بيت.كوم» لعمل عدد من الفعاليات والأنشطة التي تساهم في زيادة جاهزية الطلاب لسوق العمل، ورفع نسب التوظيف للخريجين.

من جهة أخرى، وقّع وكيل الجامعة للتطوير الأستاذ الدكتور أمين بن يوسف نعمان، والمدير التنفيذي لشركة غسان أحمد السليمان لتجارة المفروشات «إيكيا» سعود بن غسان السليمان، اتفاقية تعاون مشترك تهدف لبناء القدرات للكوادر الوطنية المؤهلة لسوق العمل، ودعم سياسات التكامل بينهما في برامج التدريب.

ورحب وكيل الجامعة للتطوير بالرئيس التنفيذي لشركة «إيكيا»، مؤكداً أهمية التعاون بين الجامعة والقطاع الخاص لتدريب وتأهيل الطلبة والخريجين لتوسيع دائرة التعلم المهني والمهاري لهم، لافتاً إلى أن مركز مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل بوكالة الجامعة للتطوير حرص على تعزيز التعاون المشترك مع شركة «إيكيا» بوضع خطط تنفيذية لتبادل الخبرات العلمية والعملية بين الطرفين.

وأثنى الدكتور نعمان على مبادرة شركة «إيكيا» باعتبارها شركة عالمية في التعاون الإستراتيجي مع الجامعة، ما يسهم في نقل التجربة مع نظيراتها من الشركات العالمية مع الجامعات بغية تطوير التعليم الجامعي تماشياً مع احتياج قطاع الأعمال.

واستعرض مدير مركز مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل الدكتور هاني شودري، أطر التعاون والمجالات التي تحقق أهداف الاتفاقية، والتي منها تنفيذ برامج تدريبية مشتركة لتطوير مهارات الطلاب والطالبات، وزيادة نسبة التدريب التعاوني لطلبة الجامعة من مختلف التخصصات، إضافة إلى تعزيز دور شركة «إيكيا» في تطوير البرامج والخطط الأكاديمية استجابة لمتطلبات أرباب العمل، وإبراز الموهوبين ورواد الأعمال من الطلبة، من خلال برامج شركة «إيكيا»، وكذلك إقامة محاضرات وورش عمل لتأهيل الطلبة حسب متطلبات سوق العمل، كما تمت مناقشة استحداث دبلومات متخصصة تخدم سوق العمل.