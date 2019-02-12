شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام»: انتزاع 41.591 لغماً حوثياً.. 578 منها خلال الأسبوع الأول من فبراير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن (مسام) خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2019، من انتزاع 13 لغماً مضاداً للأفراد و257 لغماً مضاداً للآليات و8 عبوات ناسفة و300 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمال ماتم نزعه 578 لغماً.

يذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 41.591 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.