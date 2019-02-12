شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني» ينقذ 154 شخصاً جراء الأمطار والسيول في مناطق المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أنقذت فرق الدفاع المدني خلال سير عملياتها الميدانية أكثر من 154 شخصاً وإخلاء 30 شخصا وإيواء 98 شخصا جراء الأمطار والسيول على مناطق المملكة.

وأوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني أن مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني بالمناطق أنقذوا من يوم (الأربعاء) الموافق 1440/6/1 وحتى صباح اليوم (الثلاثاء) الموافق 1440/6/7 (154) شخصاً، منهم (111) شخصا في منطقة المدينة المنورة، وفي حائل (29) شخصا، وفي الرياض (5) أشخاص، وفي تبوك (5) أشخاص، وفي الجوف شخصان، وفي القصيم شخصان، جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق.

وأفاد المركز الاعلامي بأن الجزء الأكبر من عمليات الإنقاذ كان بمنطقة المدينة المنورة، بينما بلغ عدد الوفيات (4) حالات، حالتين في منطقة تبوك وحالتين في المدينة المنورة، وجميع حالات الوفاة ناتجة بسبب اجتراف السيول.

وبلغ عدد من تم إخلاؤهم (30) شخصا، (16) شخصا في منطقة تبوك، و(10) أشخاص في حائل، و(4) في الرياض، كما تم إيواء (98) شخصا.

وأكد المركز الإعلامي أن الجزء الأكبر من عمليات الإيواء كان بمنطقة تبوك، وفي ما يتعلق بالخسائر الناجمة عن حوادث الأمطار والسيول أوضح بيان الدفاع المدني أنه تم تشكيل لجان لحصر أضرار الأمطار في عدد من المناطق المتضررة.

وأهاب المركز الإعلامي بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع جريان السيول والأودية أو الخروج للنزهات البرية في مجاري الأودية والسيول والابتعاد عن المناطق المعرضة لتجمع الأمطار الغزيرة وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي تشكلت بسبب الأمطار والسيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم متمنياً السلامة للجميع.