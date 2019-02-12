شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يزور الحرم المكي ويتفقد مشروع التوسعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

اهتماماً من القيادة الرشيدة بكل ما يعنى بخدمة الحرمين الشريفين، تفقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المسجد الحرام وذلك للوقوف على سير العمل في مشاريع المسجد الحرام وما تم إنجازه في التوسعة السعودية الثالثة.

ورافق ولي العهد خلال جولته، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وعدد من أصحاب المعالي والفضيلة.

واطلع على سير الأعمال بالحرم المكي الشريف ومستويات الإنجاز بالتوسعة السعودية الثالثة والمشاريع المرتبطة بالخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام وذلك للارتقاء والنهوض بكافة الأعمال والخدمات.

كما اطلع الأمير على ما تم إنجازه في زيادة الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام لاستقبال الزوار والمعتمرين من ضيوف الرحمن وذلك تحقيقا لرؤية المملكة المباركة (2030) في استقبال أكثر من (30 مليون) معتمر خلال العام.

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