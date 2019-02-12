اتفاقية للتعاون في ميدان الأبحاث والتطوير بين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وشركة عِلم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) اتفاقية مع شركة «عِلم» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامّة، والرائدة في قطّاع الحلول الرقمية في المملكة العربية السعودية، للتعاون في مجال تطوير البرامج والفعاليات التعليمية المشتركة.

ووقّع الاتفاقية عن الجانبين المهندس عامر بن هاشم القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة عِلم للأبحاث والابتكار، ونائب الرئيس للابتكار والتنمية الاقتصادية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، الدكتور كيفين كولين. ويذكر أن الجهتين سبق أن تعاونتا في العام ٢٠١٨ في تنظيم محفلين علميين في حرم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ركّزا على مسائل الطاقة وحلول المدن الذكية، كما رعت «عِلم» مشاركات طلبة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ملتقى "هاكاثون جانكشن" العلميّ، الأكبر في أوروبا، نهاية عام ٢٠١٨.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور كيفين كولين، نائب الرئيس للابتكار والتنمية الاقتصادية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية: "إن تبادل المعرفة مع المؤسسات المتخصصة ومحور مهمّ تركّز عليه جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، على اعتبار أن التنمية الاقتصادية جزء أساسي من مهمة الجامعة. وستقدم اتفاقية التعاون هذه فرصًا جديدة ومثيرة للتدريب على ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير المهارات العلمية التطبيقية والمتخصصة التي ستؤدي دورًا حاسمًا في خلق اقتصاد المعرفة في المملكة العربية السعودية، والمساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠. إنّ من شأن الأنشطة العلمية، مثل الدورات التقنية ومعسكرات الإعداد العلمي، أن توفر فرصًا متزايدة للتعليم والتوظيف، كما ستتيح فرصة الاستفادة من الخبرة البحثية الواسعة والرائدة عالميًا التي يمتلكها أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية".