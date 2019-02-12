السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة قام وكيل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقنية المعلومات بزيارة إلى المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بجولة على أعضاء الهيئة الملتحقين ببرنامج الدبلوم العالي في الحسبة، ومناقشة سبل تطوير الشراكة بين المعهد والرئاسة.



كانت هذه تفاصيل خبر وكيل رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقنية المعلومات يزور المعهد العالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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