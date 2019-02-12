نجاح 10 عمليات قلب مفتوح بمركز الأمير سلطان للقلب بنجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تمكن أطباء جراحة القلب بمركز الأمير سلطان بمنطقة نجران من إجراء 10 عمليات قلب مفتوح دقيقة خلال شهر يناير من العام الحالي، لمرضى تراوحت أعمارهم ما بين 20 إلى 77 عاماً، كانوا يعانون من أمراض قلبية، تكللت جميعها بالنجاح - ولله الحمد -.

وأوضحت "صحة نجران" أن الإجراءات الجراحية شملت 4 عمليات تبديل صمامات القلب الأورطي والميترالي والصمام الثلاثي، وأخرى نوعية لمريض مصاب بالحمّى الروماتيزمية استبدل فيها الصمام الميترالي وإصلاح الصمام الثلاثي.

يذكر أن مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بمستشفى الملك خالد من المراكز المتطورة والمجهزة بأحدث التقنيات الطبية الحديثة بسعة 40 سريراً، ويضم غرفتين لعمليات القلب المفتوح وقسم عناية جراحة القلب بواقع 6 أسرة، إضافةً إلى 9 أسرة للعناية بالقلب، وجهازين متقدمين للقسطرة التشخيصية والعلاجية.

كما دعمت "صحة نجران" في الآونة الاخيرة المركز بكوادر وطنية من ذوي الخبرة لتقديم الخدمات العلاجية بجودة عالية أسهمت بفضل الله في دعم الحياة لأكثر من 1419 مريضاً أجريت لهم القسطرة القلبية خلال العام 2018م.