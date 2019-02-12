مدينة الملك فهد الطبية تبتكر تقنية لقص عظام الوجه والفكين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ابتكر جراحو الوجه والفكين في إدارة طب الأسنان بمدينة الملك فهد الطبية تقنية نوعية تساعد في قص عظام الفكين أثناء عمليات الجراحات التقويمية بدقة عالية.

وأوضح مدير إدارة طب الأسنان الدكتور عبدالسلام الجباب أن التقنية تعتمد على عمل أشعة مقطعية لعظام المريض، ومن ثم طباعتها بواسطة طابعات ثلاثية الأبعاد وتخطيط الحالة جراحياً على النموذج الخاص بالمريض ومن ثم طباعة دليل جراحي يساعد الجراح على عملية قص العظم بدقة أعلى من الطرق التقليدية.

وبين الدكتور الجباب أن هذه التقنية تسهم في تسهيل عمليات مرضى التشوه الخلقي في إطباق الفكين، مرضى الشفة الأرنبية، وانحراف الفكين، مشيراً إلى أنها تعطي دقّة أكبر أثناء قص وتثبيت الفكّين، كما يساعد على تقليل الوقت المتطلب لإجراء مثل هذه العمليات وسرعة إنجازها.

وأشار رئيس الفريق الطبي أن هذه التقنية تم عملها بالكامل تصميما وطباعة بكوادر وطنية في مدينة الملك فهد الطبية، مؤكداً السعي الحثيث إلى إنشاء وحدة مركزية متقدمة للتخطيط الجراحي والطباعة ثلاثية الأبعاد واستخدام تطبيقاتها لخدمة المرضى .