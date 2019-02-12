مركز مراقبة السموم بالرياض يحصل على الاعتماد الدولي من منظمة IAS

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض
نجح مركز مراقبه السموم بصحة الرياض في الحصول على الاعتماد الدولي "ISO 17025" في مجال المختبرات التحليلية من المنظمة الامريكية العالمية "IAS) “International Accounting Standard) والمندرجة تحت المنظمة الدولية المعروفة باختصار (ILAC)، كما أن المركز بصدد الحصول على اعتماد دولي في الجودة خلال الفترة القادمة.
وتسعى الإدارة العامة لمراكز مراقبة السموم بالصحة لتطبيق برامج الجودة الخارجية, وكذلك تطبيق المعايير الدولية العامة للأيزو في كافة مراكز مراقبة السموم بالمناطق والمحافظات، وهي معايير دولية تثبت مدى كفاءة ودقة الخدمات المقدمة من مراكز مراقبة السموم.
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