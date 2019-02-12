8 جهات عليا تستعرض أعمال هيئة تطويرعسير وتناقش آلية التعاون المشترك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة عسير خلال الأيام الثلاث الماضية 8 اجتماعات مع كل من معالي وزير النقل المهندس نبيل العامودي، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ومعالي وزير الإقتصاد والتخطيط رئيس برنامج التحول الوطني محمد التويجري، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصيبي، ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس برنامج جودة الحياة أحمد الخطيب، و الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية عويض الحارثي، وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة تطوير المنطقة والفريق الاستشاري لاستراتيجية تطوير منطقة عسير.

واستعرض سمو أمير منطقة عسير وفريق العمل المشترك ومعالي الوزراء، آليات العمل لتحقيق الانسجام بين استراتيجية تطوير المنطقة ومبادرات الوزارات، وبرامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ ذات الصلة .