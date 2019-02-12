جامعة طيبة بالمدينة المنورة تستضيف بطولة ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل و اس - المدينة المنورة

تستضيف جامعة طيبة بالمدينة المنورة بعد غدٍ، بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لذوي الاحتياجات الخاصة لكرة الهدف وألعاب القوى بمشاركة 20 جامعة سعودية وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني أن رعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لبطولة الاتحاد الرياضي للجامعات تؤكد حرص الوزارة على الاهتمام بالأنشطة الرياضية وإيلاء أبنائنا من ذوي الهمم القدر الكبير من الاهتمام، مضيفاً أن عمادة شؤون الطلاب وجميع قطاعات الجامعة المعنية تسخر جهودها لإنجاح البطولة واستضافتها في الجامعة، مؤكداً أن الجامعة تهتم بالأنشطة الطلابية اهتماماً بالغاً بسعيها إلى تكوين الطلاب ذهنياً وفكرياً وصحياً من خلال الرياضة وضرورة ازدياد الوعي بأهميتها وممارستها من قبل الطلبة داخل الحرم الجامعي وخارجه.

من جهته أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور معتاد الحربي أن جامعة طيبة أنهت استعداداتها لاستضافة البطولة في التجمع السادس، حيث تشارك الجامعة في عدد من الفئات في الإعاقة البصرية والسمعية والحركية، متمنياً لجميع الجامعات المشاركة في البطولة التوفيق والنجاح.