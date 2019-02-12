لجنة الصناعة بغرفة الشرقية تبحث سبل تعزيز التعاون مع الأكاديمية الوطنية للطاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عرضت الأكاديمية الوطنية للطاقة التي استضافتها لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية أمس، أدوارها والخدمات التي تقدمها في هذا المجال، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.

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واستعرض اللقاء بين الجانبين، سبل تعزيز التعاون فيما يخدم قطاع الأعمال المتخصص في الطاقة والمجال الصناعي.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ أن قطاع الأعمال يتفاعل مع جميع الجهات فيما يخدم توجه المملكة ضمن رؤيتها 2030 في التحول إلى الطاقة، والطاقة المتجددة.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للطاقة هي مؤسسة غير ربحية مستقلة، تأسست برعاية وشراكة بين عدة جهات وشركات، وتُعَدُّ الأكبر محليًا ودوليًا في قطاع الطاقة وتطوير موارده البشرية وقواه العاملة، أبرزها: شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، كما تحظى بدعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إضافة إلى عدد من الشركات والكليات الرائدة.