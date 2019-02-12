السعودية | قصة فنانة سُجِّلت "أول خبيرة ماكياج سعودية بأوروبا"

شكرا لقرائتكم قصة فنانة سُجِّلت "أول خبيرة ماكياج سعودية بأوروبا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تشكل فنانة تشكيلية سعودية، جمال وجه المرأة وفق معاييرها الخاصة، سجلت حضورها كأول خبيرة ماكياج سعودية في أوروبا منذ أكثر من عقدين من الزمن، وتصدرت مشهد فن التجميل وماكياج الوجوه في أوساط مجتمع المنطقة الشرقية.

الفنانة شعاع الدحيلان أتقنت فن الماكياج واستخدمت أدوات التجميل باحترافية، ما جعلها تبدع في رسم الجمال على وجوه السيدات، وبعد شهرتها المحلية، حظيت أناملها بإعجاب مئات السيدات في أنحاء السعودية، واكتسبت ثقتهن بها.

الدحيلان في حديثها لـ"العربية.نت" قالت: "إن الجمال حاجة أساسية في المرأة، وهو جزء من طبيعة المرأة التي زرع الله فيها حب الجمال والبحث عنه، لتظهر المرأة بأجمل طلة لها، وأن تعرف ما هي الألوان التي تبرز جمال لون بشرتها وعيونها، وتقاسيم تفاصيل وجهها، تتعلم الماكياج الذي يبرز جمالها الطبيعي ويزيد ثقتها بنفسها، فتعريف الفتيات بمعايير الجمال مهمة تبدأ من تقديم محاضرات للتجميل والتوعية بالعناية بالبشرة".

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وتناغماً مع الفن التشكيلي الذي أجادته بريشتها، ترى الدحيلان أن تجميل الوجه مثل اللوحة الفنية، ولا بد أن ترسمه بيدها، حتى تخرج بالجمال الذي تحبه في المرأة التي أمامها، بتوظيف مهاراتها وقواعدها الجمالية الخاصة بها.

وترى الكثيرات من السعوديات أن أهم ما يجعل الفنانة شعاع الدحيلان متميزة وموهوبة في عملها هو حبها للرسم ودمج الألوان في المقام الأول، ما ساعدها على تحويل حبها للماكياج إلى فن. ومع أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجال الماكياج، تكونت لديها قاعدة جماهيرية كبيرة، والمئات من العرائس في انتظار أن يتألقن بماكياج ساحر بأنامل خبيرة التجميل السعودية شعاع الدحيلان، بعد أن حققت شهرة واسعة انطلاقا من المنطقة الشرقية وحتى منصات العروض العالمية.

ومؤخراً جاء تكريم الفنانة شعاع الدحيلان كرائدة في فن التجميل والماكياج، وتعزيزاً لدورها الريادي في دعم عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة في المنطقة الشرقية ضمن 5 سعوديات قدمن نماذج عمل متميزة، ونالت العديد من الجوائز في مهرجانات ومسابقات عربية وعالمية، بينما تشغل الدحيلان حالياً منصب رئيسة لجنة المشاغل النسائية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، نائبة رئيسه المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف.