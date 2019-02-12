بالفيديو والصور.. ولي العهد يطوف بالبيت الحرام.. ويصلي بالكعبة المشرّفة

زار صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، الحرم المكي الشريف، فجر اليوم الثلاثاء، لتفقّد مشاريع التوسعة والتطوير، والاطلاع على المشاريع المقدّمة لضيوف الرحمن لضمان خدمتهم وراحتهم، حيث وثّق كثير من الزوّار والمعتمرين، في مكة المكرّمة مقاطع فيديو لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للحرم المكي، وأدائه الصلاة داخل الكعبة المشرفة.

وكان الأمير محمد بن سلمان -الذي يرأس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- قد ترأّس مساء أمس الإثنين، بقصر الصفا في مكة المكرمة، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المسؤولة عن تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين، التي تهدف إلى الارتقاء والنهوض بكل الأعمال والخدمات، وإنشاء منظومة مستدامة تشمل في مخططاتها العنصر البشري والبنية التحتية والنسيج الاجتماعي بشكل عامّ، ويكون الحرم المكي والمشاعر المقدسة في قلبه.

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وناقش مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خلال الاجتماع، العديد من الموضوعات والمشروعات المرتبطة بالهيئة، وأولها مشروع التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي الشريف؛ حيث تم استعراض مستويات الإنجاز، وعناصر المشروع، وتم التطرق إلى ما يتم من جهود تنسيقية بين الجهات المختصة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس، عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين. مشيرًا إلى أن الهيئة سوف تقوم بالعمل على عدد من الموضوعات الهيكلية، والتي تشمل إدارة الحرم المكي الشريف، وإدارة النقل العامّ والطرق، وإدارة المرافق العامة في المشاعر المقدسة، إلى جانب التعاون مع الجهات المختصة في عدد من المشروعات التمكينية، والتي تشمل مشروع رؤى الحرم وتطوير المشاعر المقدسة ومعالجة وتطوير الأحياء العشوائية، بالإضافة إلى دعم برنامج خدمة ضيوف الرحمن. تلا ذلك زيارة إلى الحرم للاطلاع على حالة المشروع.