السعودية اليوم / جامعة الإمام تعلن استمرار القبول لمرحلتي الماجستير والدكتوراه



الرياض 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية استمرار التقديم الإلكتروني للقبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 1441/1440هـ، للطلاب والطالبات ،حتى يوم الثلاثاء 14 / 6 / 1440هـ الموافق 19 / 02 / 2019م، وذلك على الرابط https://iussb.imamu.edu.sa/PROD_ar/bwskalog.P_DispLoginNon .

وأهابت العمادة بالمتقدمين الحصول على درجة في اختبار القدرات للجامعيين الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) وذلك للدخول في المفاضلة بين المتقدمين.

// انتهى //

12:02ت م

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الرياض 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسأعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية استمرار التقديم الإلكتروني للقبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 1441/1440هـ، للطلاب والطالبات ،حتى يوم الثلاثاء 14 / 6 / 1440هـ الموافق 19 / 02 / 2019م، وذلك على الرابط https://iussb.imamu.edu.sa/PROD_ar/bwskalog.P_DispLoginNon .وأهابت العمادة بالمتقدمين الحصول على درجة في اختبار القدرات للجامعيين الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) وذلك للدخول في المفاضلة بين المتقدمين.// انتهى //12:02ت م0055

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