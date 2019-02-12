السعودية اليوم / مدير جامعة أم القرى: إدارة الجامعة ستقدم الدعم لأعضاء هيئة التدريس بما يحتاجونه من الدورات التدريبية

مكة المكرمة 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسشارك معالي مدير جامعة أم القرى، الدكتور عبد الله بافيل، في المرحلة الأولى من برنامج " القائد المتكامل" الذي تنفذه عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية لـ 77 قيادياً وقيادية بحضور وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني غازي، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي، وعميد التطوير والجودة النوعية الدكتور محمد ثابت.وأوضح معاليه أن إدارة الجامعة ستقدم الدعم لجميع أعضاء هيئة التدريس بما يحتاجونه من الدورات التدريبية، والمشاركة في المؤتمرات الدولية، والتفرغ العلمي، بهدف الارتقاء بالجامعة على المستويين المحلي والدولي، كما أنها ستدعم وتؤهل الموظفين والكوادر الإدارية، بصفتهم عناصر مهمة في خدمة البيئة الأكاديمية والتعليمية، مشيرا إلى أنه تم إعداد برنامج لهم باسم الممارس المحترف لتطوير أدائهم وهو في مراحله النهائية.وأكد معاليه أن المرأة تعد شريكا أساسيا في قيادة الجامعة وتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تتجه إلى تمكين المرأة للإسهام في تحقيق التنمية، معلنا عن تشكيل لجنة مكونة من الجنسين لترشيح الكفاءات للمناصب القيادية في كليات وأقسام الجامعة.من جهته بين الدكتور هاني غازي أن وكالة الجامعة للتطوير وريادة الأعمال، تعمل على إعداد وتطوير القيادات الجامعية عبر البرنامج الأول وهو القائد المتكامل، الذي يتم من خلاله التدريب على القيادة في محاور "الإنتاجية الشخصية، والقيادة الشخصية والتحفيزية والاستراتيجية" بالتعاون مع LMI، لافتا إلى أن عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية في طور الإعداد لإطلاق البرنامج الثاني الذي يحمل مسمى القائد الفعال، ويستهدف 100 وكيل ووكيلة من الكليات الأكاديمية والعمادات المساندة والمعاهد.// انتهى //11:52ت م0051